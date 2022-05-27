Раненого мужчину спасли екатеринбургские автоинспекторы

Раненого мужчину спасли екатеринбургские автоинспекторы
Раненого мужчину спасли екатеринбургские автоинспекторы
Сегодня, 21:02ПроисшествияФото: Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых
Сотрудники ГАИ Екатеринбурга сопроводили до больницы машину, пассажиру которой незамедлительно была необходима медпомощь.

К инспекторам, дежурившим на дублере Сибирского тракта, обратилась женщина, 63-летний муж которой на загородном участке пилой разрезал ногу.

Офицеры Эдуард Киямов и Игорь Алексеев, увидев, что мужчина буквально истекает кровью, тут же приняли решение сопроводить машину, чтобы ускорить прибытие травмированного в реанимацию. По пути они использовали мигалку и шумовые установки.

Жена пенсионера выразила сотрудникам благодарность за их прекрасные человеческие и профессиональные качества, позволившие спасти ее мужа, отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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