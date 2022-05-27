Раненого мужчину спасли екатеринбургские автоинспекторы

Офицеры Эдуард Киямов и Игорь Алексеев, увидев, что мужчина буквально истекает кровью, тут же приняли решение сопроводить машину, чтобы ускорить прибытие травмированного в реанимацию. По пути они использовали мигалку и шумовые установки.