Руководителя управления культурой Полевского отправили в тюрьму за взятку

А еще Незлобин должен заплатить штраф в 4 миллиона рублей. Его пособницей признана женщина, работавшая при Незлобине замом главбуха. Ей надо заплатить 200-тысячный штраф. Притом общий урон, причиненный ими казне, выше и составляет 11 миллионов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.