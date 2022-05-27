С закладкой задержан тагильский офицер полиции

В Нижнем Тагиле правоохранители задержал мужчину, который забирал закладку с наркотиками. Им оказался оперуполномоченный из отделения №16 по городу. ЧП произошло в выходные на ул. Октябрьской Революции за гаражами, пишет Е1.
Мужчина, подбирающий закладку, находился в звании старший лейтенант. По словам силовиков, в момент задержания он был невменяем. В его телефоне сотрудники правоохранительных органов нашли адрес и снимок закладки с известным наркотиком.
На место оперативно выехало руководство полиции. По данным Е1, полицейскому предложили уволиться по собственному желанию. Причины своего поступка он объяснил желанием расслабиться. В полиции Нижнего Тагила по данному факту проводится проверка.