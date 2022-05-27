С закладкой задержан тагильский офицер полиции

С закладкой задержан тагильский офицер полиции
С закладкой задержан тагильский офицер полиции
Сегодня, 10:33ПроисшествияФото: pixabay.com
Старшего лейтенанта из Нижнего Тагила коллеги задержали на улице в момент, когда тот доставал закладку.

В Нижнем Тагиле правоохранители задержал мужчину, который забирал закладку с наркотиками. Им оказался оперуполномоченный из отделения №16 по городу. ЧП произошло в выходные на ул. Октябрьской Революции за гаражами, пишет Е1.

Мужчина, подбирающий закладку, находился в звании старший лейтенант. По словам силовиков, в момент задержания он был невменяем. В его телефоне сотрудники правоохранительных органов нашли адрес и снимок закладки с известным наркотиком.

На место оперативно выехало руководство полиции. По данным Е1, полицейскому предложили уволиться по собственному желанию. Причины своего поступка он объяснил желанием расслабиться. В полиции Нижнего Тагила по данному факту проводится проверка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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