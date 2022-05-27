Суд Екатеринбурга оставил в силе наказание незрячего массажиста-педофила

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес мужчине обвинительный приговор. Его отправили в колонию на 14,5 лет. Вскоре после начала отбытия наказания осужденный направил прошение о досрочном освобождении по состоянию здоровья, в связи с сахарным диабетом. Однако суд счел основание недостаточным.