Суд Екатеринбурга оставил в силе наказание незрячего массажиста-педофила

Суд Екатеринбурга оставил в силе наказание незрячего массажиста-педофила
Суд Екатеринбурга оставил в силе наказание незрячего массажиста-педофила
Сегодня, 21:06ПроисшествияФото: 1MI
Свердловский областной суд отверг прошение об УДО слепого медика Артема Аракеляна, посаженного за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

С жалобами на непристойное поведение массажиста обратились родители нескольких пострадавших девочек. По их мнению, массажист нанес детям психологические травмы, домогаясь до них и ведя с ними непристойные разговоры.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес мужчине обвинительный приговор. Его отправили в колонию на 14,5 лет. Вскоре после начала отбытия наказания осужденный направил прошение о досрочном освобождении по состоянию здоровья, в связи с сахарным диабетом. Однако суд счел основание недостаточным.

Жена и адвокат осужденного инвалида продолжат добиваться его выхода на свободу, сообщает URA.RU.

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