Тагильчанин оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил из-за комментария в соцсети

36-летний житель Нижнего Тагила написал антивоенный комментарий под постом в местном паблике во ВКонтакте. Через месяц к нему в дом пришли правоохранительные органы.

27 мая в Ленинском районном суде рассмотрели второе административное дело по новой статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил РФ за границей. В этот раз перед судьей предстал 36-летний кладовщик частной компании: 23 марта он оставил антивоенный комментарий под постом о гибели военнослужащего во время спецоперации России на Украине. Действия тагильчанина стали объектом внимания правоохранительных органов через месяц после публикации. Тогда к мужчине домой пришел участковый и объяснил, что в отношении него заведено административное дело, поделился с редакцией TagilCity.ru ответчик, который предпочел остаться анонимным: Они меня сначала по адресу прописки искали, потом домой приехали. Я участковому объяснял, что не высказывался против спецоперации, а написал, что страдают обычные люди. Никаких оскорблений каких-либо военных в моем комментарии не было. Во время судебного разбирательства мужчина подтвердил, что оставлял комментарий, но не согласился с обвинением. В комментарии не указаны страны, а также нет ни слова о военнослужащих, настаивал он. Однако сотрудник центра противодействия экстремизму, проанализировавший комментарий мужчины, признал, что данное действие было направлено на дискредитацию Вооруженных сил РФ. В результате судья Анна Коноплева признала тагильчанина виновным и назначила ему штраф в размере 35 тысяч рублей. Оспаривать решение мужчина не намерен. Фото: TagilCity.ru Напомним, первое в Нижнем Тагиле административное дело о публичных действиях, дискредитирующих ВС РФ, было возбуждено в отношении художницы Алисы Горшениной. За фото в соцсетях, на котором девушка запечатлена в черной одежде с белой розой и лентой с антивоенными надписями, Ленинский районный суд назначил штраф в размере 35 тысяч рублей. Адвокат и сама Алиса намерены обжаловать данное решение. Тагильская художница оштрафована на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Новая статья 20.3.3 Кодекса об административных нарушениях была введена после начала спецоперации России на Украине. За повторную дискредитацию ВС РФ в публичном пространстве в течение года виновника могут привлечь к уголовной ответственности, наказание по которой подразумевает лишение свободы вплоть до лишения свободы. Как тагильский спецназовец прошел две Чечни, побывал в плену и погиб 9 мая на Украине

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