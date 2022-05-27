Тагильчанин оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил из-за комментария в соцсети

27 мая в Ленинском районном суде рассмотрели второе административное дело по новой статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил РФ за границей. В этот раз перед судьей предстал 36-летний кладовщик частной компании: 23 марта он оставил антивоенный комментарий под постом о гибели военнослужащего во время спецоперации России на Украине.
Действия тагильчанина стали объектом внимания правоохранительных органов через месяц после публикации. Тогда к мужчине домой пришел участковый и объяснил, что в отношении него заведено административное дело, поделился с редакцией TagilCity.ru ответчик, который предпочел остаться анонимным:
Они меня сначала по адресу прописки искали, потом домой приехали. Я участковому объяснял, что не высказывался против спецоперации, а написал, что страдают обычные люди. Никаких оскорблений каких-либо военных в моем комментарии не было.
Во время судебного разбирательства мужчина подтвердил, что оставлял комментарий, но не согласился с обвинением. В комментарии не указаны страны, а также нет ни слова о военнослужащих, настаивал он. Однако сотрудник центра противодействия экстремизму, проанализировавший комментарий мужчины, признал, что данное действие было направлено на дискредитацию Вооруженных сил РФ.
В результате судья Анна Коноплева признала тагильчанина виновным и назначила ему штраф в размере 35 тысяч рублей. Оспаривать решение мужчина не намерен.
Напомним, первое в Нижнем Тагиле административное дело о публичных действиях, дискредитирующих ВС РФ, было возбуждено в отношении художницы Алисы Горшениной. За фото в соцсетях, на котором девушка запечатлена в черной одежде с белой розой и лентой с антивоенными надписями, Ленинский районный суд назначил штраф в размере 35 тысяч рублей. Адвокат и сама Алиса намерены обжаловать данное решение.
Новая статья 20.3.3 Кодекса об административных нарушениях была введена после начала спецоперации России на Украине. За повторную дискредитацию ВС РФ в публичном пространстве в течение года виновника могут привлечь к уголовной ответственности, наказание по которой подразумевает лишение свободы вплоть до лишения свободы.