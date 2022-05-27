Таличанин заколол ножом знакомого из ревности

В конце 2021 года убийца попал в СИЗО на 15 суток. Не желая оставлять девушку одну он сам попросил друга пожить в их доме в его отсутствии. Однако алкоголь пробудил в мужчине ревность по этому поводу, что и привело к убийству, прокомментировал трагедию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Уголовное дело в отношении таличанина направлено в суд.