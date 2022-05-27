В 40 домах на Вагонке Нижнего Тагила уже две недели нет воды

Известно, что после отключения отопления во время гидроиспытаний случилось 80 порывов. ЧП затронуло улицы Коминтерна и Чайковского. Дело в том, что труба, которая является ветхой, во время начала гидравлических испытаний не выдержала. Прорывы с настоящий момент устраняют.