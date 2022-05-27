В 40 домах на Вагонке Нижнего Тагила уже две недели нет воды

В 40 домах Дзержинского района Нижнего Тагила уже две недели нет воды. Об этом сообщает телеканал «Телекон».
Известно, что после отключения отопления во время гидроиспытаний случилось 80 порывов. ЧП затронуло улицы Коминтерна и Чайковского. Дело в том, что труба, которая является ветхой, во время начала гидравлических испытаний не выдержала. Прорывы с настоящий момент устраняют.
Специалисты устанавливают новые трубы, которые должны прослужить около 25 лет.
При застройке 78 года участок не видел капитального ремонта. С учетом подтопления сточных вод, это могут быть и какие-то внештатные ситуации, подтопления канализаций. Сейчас работа настроена на то, чтобы устранить утечки в аварийном порядке,сказал директор НТ МУП «Горэнерго-НТ» Иван Анфилатов.