В Санкт-Петербурге спасли дикую косулю

Дикая косуля, по мнению специалистов, вышла из Удельного парка или парка Сосновка. Животное заметили на автомобильной парковке, расположенной между торговым центром «Светлановский» и жилым комплексом «Светлановский мир» в Санкт-Петербурге, когда оно безуспешно пыталось найти выход и даже поранило морду.

На место происшествия вызвали специалистов по отлову животных, и вскоре туда приехали сотрудники городского комитета по природопользованию, пишут «Народные новости». Косулю поймали и перевезли в Курортный район на севере Санкт-Петербурга. где животное было благополучно выпущено в естественную среду обитания.

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