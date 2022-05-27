Юго-Запад Екатеринбурга встал в пробке из-за протаранившего автобус внедорожника

В ЮЗАО Екатеринбурга произошла авария, в ходе которой внедорожник протаранил автобус. Из-за этого целый район встал в пробке. Об этом сообщает Е1, ссылаясь на слова очевидцев.
Известно, что на кольце Ясной — Бардина внедорожник врезался в автобус № 37. На место прибыли сотрудники ГАИ, пожарные и бригада «скорой».
Свидетели событий сообщили, что не знают, есть ли пострадавшие. По транспортным средствам видно, что внедорожник влетел в левый передний угол автобуса.
Перед автобусом также находился автомобиль Volkswagen, который, вероятно, тоже был задет. Также очевидцы рассказали, что правоохранители пытались найти владельца последнего автомобиля.