Юго-Запад Екатеринбурга встал в пробке из-за протаранившего автобус внедорожника

Юго-Запад Екатеринбурга встал в пробке из-за протаранившего автобус внедорожника
Юго-Запад Екатеринбурга встал в пробке из-за протаранившего автобус внедорожника
Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: pixabay.com
Целый район Екатеринбурга оказался в пробке из-за ДТП внедорожника с автобусом.

В ЮЗАО Екатеринбурга произошла авария, в ходе которой внедорожник протаранил автобус. Из-за этого целый район встал в пробке. Об этом сообщает Е1, ссылаясь на слова очевидцев.

Известно, что на кольце Ясной — Бардина внедорожник врезался в автобус № 37. На место прибыли сотрудники ГАИ, пожарные и бригада «скорой».

Свидетели событий сообщили, что не знают, есть ли пострадавшие. По транспортным средствам видно, что внедорожник влетел в левый передний угол автобуса.

Перед автобусом также находился автомобиль Volkswagen, который, вероятно, тоже был задет. Также очевидцы рассказали, что правоохранители пытались найти владельца последнего автомобиля.

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