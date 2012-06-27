Некоторые турфирмы Нижнего Тагила предлагают клиентам оплатить подорожание путевок, действуя вне закона
Одно из туристических агентств Нижнего Тагила (в Роспотребнадзоре не уточняют название турфирмы, описывая ситуацию как совет покупателям туристических путевок) повысило цену путевки уже после заключения договора.
Представители ведомства отмечают, что это противоречит статье 33 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей». Документ гласит, что исполнитель услуг не может требовать увеличения твердой сметы, даже если в момент заключения договора не мог предусмотреть полный объем расходов.
Так, сотрудники Роспотребнадзора обращают внимание тагильчан на то, что в последнее время из-за нестабильности курса валют многие турфирмы предлагают клиентам доплатить разницу повышения цены путевки в рублях. Это незаконно, и потребитель не должен доплачивать. Клиент может настаивать на том, чтобы ему была оказана услуга, за которую он заплатил в соответствии с условиями договора, если это был не предварительный договор.
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