Некоторые турфирмы Нижнего Тагила предлагают клиентам оплатить подорожание путевок, действуя вне закона

Представители ведомства отмечают, что это противоречит статье 33 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей». Документ гласит, что исполнитель услуг не может требовать увеличения твердой сметы, даже если в момент заключения договора не мог предусмотреть полный объем расходов.

Так, сотрудники Роспотребнадзора обращают внимание тагильчан на то, что в последнее время из-за нестабильности курса валют многие турфирмы предлагают клиентам доплатить разницу повышения цены путевки в рублях. Это незаконно, и потребитель не должен доплачивать. Клиент может настаивать на том, чтобы ему была оказана услуга, за которую он заплатил в соответствии с условиями договора, если это был не предварительный договор.