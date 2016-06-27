10 краж велосипедов совершил 36-летний верхнепышминский житель: подозреваемый задержан

Как отметил Виталий Буданцев, начальник отдела уголовного розыска, не всегда удается задержать преступника «по горячим следам». Причина этому – несвоевременное обращение пострадавших в органы полиции. В данном случае найти подозреваемого удалось. После проведенных следствием мероприятий личность, подозреваемая в серии краж велосипедов, была установлена. Им оказался мужчина, уже имевший проблемы с законом – он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и совершение тайного хищения чужого имущества.

Задержанный своей вины отрицать не стал и дал признательные показания. Он рассказал стражам порядка, что выбирал для совершения преступления велосипеды, которые имели креплением тросики. Их он легко перекусывал маленькими кусачками, а затем ехал в Екатеринбург для сбыта краденых велосипедов. Сдавал их в ломбард, предъявляя паспорта своих знакомых, или продавал на рынке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 158, предусматривающей наказание - лишение свободы сроком до 5 лет. Выбрана мера пересечения в виде подписки о невыезде. Следователями уголовного розыска проводится проверка на причастность гражданина к другим подобным преступлениям.