10 краж велосипедов совершил 36-летний верхнепышминский житель: подозреваемый задержан
В Верхней Пышме участились кражи велосипедов. По подозрению в многочисленных кражах задержан ранее судимый, нигде неработающий мужчина, сообщает ГУ МВД Свердловской области на своем официальном сайте.
Как отметил Виталий Буданцев, начальник отдела уголовного розыска, не всегда удается задержать преступника «по горячим следам». Причина этому – несвоевременное обращение пострадавших в органы полиции. В данном случае найти подозреваемого удалось. После проведенных следствием мероприятий личность, подозреваемая в серии краж велосипедов, была установлена. Им оказался мужчина, уже имевший проблемы с законом – он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и совершение тайного хищения чужого имущества.
Задержанный своей вины отрицать не стал и дал признательные показания. Он рассказал стражам порядка, что выбирал для совершения преступления велосипеды, которые имели креплением тросики. Их он легко перекусывал маленькими кусачками, а затем ехал в Екатеринбург для сбыта краденых велосипедов. Сдавал их в ломбард, предъявляя паспорта своих знакомых, или продавал на рынке.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 158, предусматривающей наказание - лишение свободы сроком до 5 лет. Выбрана мера пересечения в виде подписки о невыезде. Следователями уголовного розыска проводится проверка на причастность гражданина к другим подобным преступлениям.
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