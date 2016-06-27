22-летний молодой человек утонул после прыжка в воду в Туринской Слободе

После прыжка в воду с моста молодой человек мог погибнуть. Уже несколько дней продолжаются поиски. Поисково-спасательная группа из Тавды ведет операцию - ищут тело погибшего. В поисках принимают участие 5 человек. Трое водолазов исследуют дно реки. Пока тело погибшего найти не удается. Обстоятельства гибели уточняются.