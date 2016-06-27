22-летний молодой человек утонул после прыжка в воду в Туринской Слободе
27 июня 2016, 08:35Происшествия
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24 июня мужчина во время купания на реке Тура прыгнул с моста и не смог вынырнуть. Спасатели ищут тело, рассказала «КП-Екатеринбург» пресс-служба управления МЧС по Свердловской области.
После прыжка в воду с моста молодой человек мог погибнуть. Уже несколько дней продолжаются поиски. Поисково-спасательная группа из Тавды ведет операцию - ищут тело погибшего. В поисках принимают участие 5 человек. Трое водолазов исследуют дно реки. Пока тело погибшего найти не удается. Обстоятельства гибели уточняются.
Напомним, на прошлой неделе около города Заречный на Белоярском водохранилище в водоеме утонул 12-летний мальчик.
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