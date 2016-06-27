Два пешехода попали в Нижнем Тагиле в больницу из-за пренебрежения своей безопасностью

ДТП с участием 59-летней женщины произошло 24 июня в 15:35 на улице Победы. Неподалеку от кинотеатра «Красногвардеец» женщина ожидала маршрутку на проезжей части, вне посадочных площадок, тротуаров и обочин. В это время мужчина 1958 года рождения выезжал на дорогу на автомобиле Toyota. Он не заметил тагильчанку и сбил её.

Второй пешеход пострадал под колесами автомобиля 25 июня, в День молодежи, на проспекте Ленина у дома №71. В 21:40 мужчина пересекал проезжую часть не по пешеходному переходу, а недалеко от него. На его появление слишком поздно отреагировал водитель маршрутного такси. В ГИБДД сообщили, что в результате столкновения пешеход получил ушибленные раны спины и левого предплечья и был отправлен в больницу.