Стая бродячих собак напала на женщину с ребёнком на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

На кадрах, присланных читателем в редакцию TagilCity.ru, можно видеть, как в одном из дворов Нижнего Тагила, рядом с детским садом, женщина и мальчик-подросток проходят сквозь стаю агрессивно настроенных животных.

Очевидец прокомментировал ситуацию. Он обратил внимание на крик на улице и стал снимать происходящее на камеру. По его словам, женщина и подросток, вероятнее всего, не пострадали.

Сначала я услышал на улице крики. Во дворе мимо детского сада под громкий лай собак шли женщина и мальчик. Затем стая разделилась. Но часть собак продолжила преследование. Основная агрессия была направлена на женщину. Она не была укушена только благодаря тому, что отбивалась сумкой. Мне кажется, если бы её укусили, ситуация могла закончиться куда более страшными последствиями рассказал очевидец Олег.

По словам очевидца, это уже не первое нападение на людей стаи собак, обитающей где-то в районе кольца Октябрьского и Уральского проспектов.