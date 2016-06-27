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Стая бродячих собак напала на женщину с ребёнком на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стая бродячих собак напала на женщину с ребёнком на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

27 июня 2016, 10:20ПроисшествияПавел Щербина
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