В Нижнем Тагиле погиб пенсионер: пожар в частном доме на ГГМ мог возникнуть из-за проблем с проводкой (ФОТО)

О подробностях пожара, в результате которого на ГГМ погиб мужчина, рассказали отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила:

На площади в 120 кв.м. горели дом и дворовые постройки, расположенные по адресу ул. Союзная, 42. Когда пламя было ликвидировано, в доме было обнаружено тело хозяина – мужчины 1952 года рождения. По словам соседей, пенсионер жил уединённо. Предварительная версия о причинах возгорания - замыкание электропроводки.

Дознаватели отметили, что в Нижнем Тагиле наблюдается рост числа возгораний из-за проблем с электропроводкой. Пожарные напоминают о необходимости следить за состоянием проводов и электроприборов в своём доме, чтобы не допустить подобной трагедии.