В Нижнем Тагиле погиб пенсионер: пожар в частном доме на ГГМ мог возникнуть из-за проблем с проводкой (ФОТО)
27 июня 2016, 14:20ПроисшествияПавел Щербина
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Пожар произошёл в ночь с воскресенья на понедельник. Сигнал о нём поступил 27 июня в 2:43.
Сюжеты: Нижний Тагил
О подробностях пожара, в результате которого на ГГМ погиб мужчина, рассказали отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила:
На площади в 120 кв.м. горели дом и дворовые постройки, расположенные по адресу ул. Союзная, 42. Когда пламя было ликвидировано, в доме было обнаружено тело хозяина – мужчины 1952 года рождения. По словам соседей, пенсионер жил уединённо. Предварительная версия о причинах возгорания - замыкание электропроводки.
Дознаватели отметили, что в Нижнем Тагиле наблюдается рост числа возгораний из-за проблем с электропроводкой. Пожарные напоминают о необходимости следить за состоянием проводов и электроприборов в своём доме, чтобы не допустить подобной трагедии.
ФОТО: ИА «Все новости»
© Эрик Х., TagilCity.ru
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