Водитель на «Ниве» сбил беременную девушку и протаранил два авто в Екатеринбурге (ФОТО)

На парковке одного из магазинов, рассказали очевидцы, «Нива» под управлением пьяного мужчины задела ГАЗель и Нексию, наехав попутно на беременную девушку. Пострадавшую откинуло, она не смогла встать. Позже у нее зафиксировали перелом голени. Неаккуратный водитель также едва не наехал на пожилую женщину.

Одни прохожие поспешили помочь будущей матери, другие – занялись нарушителем, от которого исходил сильный запах алкоголя. На пассажирском сидении оказался еще один подвыпивший гражданин, а на заднем сидении у них лежала водка.

Один из очевидцев забрал у водителя ключи и закрыл мужчин в автомобиле. Виновник ДТП вместе с другом начали было сопротивляться, но их удалось обезвредить перцовым баллончиком, рассказали e1.ru.

Позже на место прибыли сотрудники ДПС, которые предприняли все необходимые меры для задержания нарушителя.

Фото с сайта e1.ru