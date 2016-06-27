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Водитель на «Ниве» сбил беременную девушку и протаранил два авто в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель на «Ниве» сбил беременную девушку и протаранил два авто в Екатеринбурге (ФОТО)

27 июня 2016, 14:00Происшествия
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