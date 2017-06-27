Драка в питейном заведении Серова закончилась смертью одного из ее участников
27 июня 2017, 14:00Происшествия
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В одном из питейных заведений Серова конфликт закончился смертью для одного из участников.
Как пишет Rupolit, спортсмен пришел в бар в боксерских перчатках. Одному из посетителей это не понравилось, и он вступил в конфликт. Боксер нанес ему несколько ударов. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где он скончался.
Как сообщают в полиции, мужчина получил тяжелую травму во время драки, когда ударился головой об асфальт. Сейчас проводится ряд экспертиз для установления точной причины смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
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