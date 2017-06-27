Крупное нелегальное казино закрыли совместно с общественниками полицейские Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)
27 июня 2017, 12:03Происшествия
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Около 30 игровых автоматов, 10 покерных столов и рулетка были обнаружены в помещении отеля «Цезарь» по информации, поступившей от общественников из Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Ночью, с 26 на 27 июня, в Екатеринбурге было обнаружено место, где располагалось незаконное игровое заведение. Адрес подпольного казино правоохранительным органам сообщили общественники.
По прибытии на место сотрудники полиции не застали посетителей заведения: игроки покинули помещение, не потушив сигареты и оставив недопитым чай. Тем не менее, полицейские обнаружили в помещении отеля, на третьем этаже, около 30 игровых автоматов, рулетку и 10 покерных столов.
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В оперативных мероприятиях, проведенных полициейскими из ОБЭП приняли участие общественники.
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Фото, видео: Е1.RU
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