Подозреваемого в кражах из магазинов Нижнего Тагила задержали с помощью записей с видеокамер

В начале июня продавец торгового центра на Вагонке обратилась в полицию с заявлением о краже 7 500 рублей из подсобного помещения в магазине, где она работала.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и увидели, как молодой человек в 17 часов заходит в подсобку, проводит там несколько минут и выходит. Продавец этого мужчину не опознала, поэтому ориентировки с его фото были высланы полицейским службам.

Накануне за появление в пьяном виде в общественном месте в отделение полиции Дзержинского района был доставлен 21-летний молодой человек. В нем сотрудники полиции опознали человека, подозреваемого в краже из магазина. Его выпустили из-под стражи, но возбудили уголовное дело.

26 июня аналогичный случай произошел в автомагазине того же торгового центра: из служебного помещения был украден сотовый телефон стоимостью 23 000 рублей. На видеозаписях камер, установленных в магазине, полицейские увидели того же молодого человека.

По подозрению в еще одной краже его задержали уже дома. Во время допросов подозреваемый признался в преступлениях. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Сыщики устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным в городе, сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.