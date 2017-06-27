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Подозреваемого в кражах из магазинов Нижнего Тагила задержали с помощью записей с видеокамер
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подозреваемого в кражах из магазинов Нижнего Тагила задержали с помощью записей с видеокамер

27 июня 2017, 16:15Происшествия
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