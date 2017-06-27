Шнурок от ботинка помог найти убийцу 61-летнего пенсионера из Новой Ляли (ФОТО)

В Новой Ляле раскрыто убийство 61-летнего пенсионера, тело которого со следами ножевого ранения было найдено 19 июня. Согласно материалам уголовного дела, 8 июня 2017 года обвиняемый распивал спиртное с приятелем в своей квартире.

Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Хозяин квартиры схватился за нож и нанес гостю удар в область шеи, от которого потерпевший скончался на месте.

Увидев, что его оппонент мертв, обвиняемый завернул тело погибшего в капроновые мешки и спрятал у трубы теплотрассы возле своего дома. Мешки мужчина перевязал веревкой и шнурком от своего ботинка, который и стал потом уликой в деле.

19 июня местный житель Новой Ляли косил траву и обнаружил мешок с телом мертвого человека, о чем и сообщил впоследствии полиции. Погибшего сразу опознали, так как через несколько дней после пропажи мужчины его родственники заявили об исчезновении пенсионера в правоохранительные органы.

В ходе расследования убийства в поле зрения сыщиков попал ранее судимый 62-летний пенсионер. С его согласия в принадлежащей ему квартире произвели обыск и нашли пару ботинок, у которой не было шнурка.

Фото: Пресс-служба СУ СК Свердловской области

На допросе мужчина сознался в совершенном преступлении и дал показания. После этого его до суда заключили под стражу, сообщает СУ СК Свердловской области. Расследование по делу продолжается, ведется сбор доказательной базы по данному уголовному делу.