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Шнурок от ботинка помог найти убийцу 61-летнего пенсионера из Новой Ляли (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шнурок от ботинка помог найти убийцу 61-летнего пенсионера из Новой Ляли (ФОТО)

27 июня 2017, 15:35Происшествия
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