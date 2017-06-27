Следственное управление разыскивает очевидцев смертельных ДТП

17 июня в 1:55 на 20 километре автодороги Николо-Павловское – Петрокаменск – Алапаевск водитель грузового автомобиля ИНТЕРНЕЙШНЛ, следуя со стороны города Алапаевск, допустил наезд на 25- летнего молодого человека. В результате травм пешеход скончался на месте ДТП.

27 марта около 10:15 водитель ПАЗа на перекрестке улиц Циолковского – Мира при повороте направо по зеленому сигналу светофора допустил наезд на женщину-пешехода, в результате которого причинил ей тяжкий вред здоровью.

Следственное управления города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам данных ДТП, обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса д. 49, кабинет 30 или по телефону – 97-66-46, 97-66-88.