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Тело утонувшего в Туринске 9-летнего мальчика найдено спустя пять дней
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тело утонувшего в Туринске 9-летнего мальчика найдено спустя пять дней

27 июня 2017, 19:15Происшествия
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