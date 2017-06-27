Тело утонувшего в Туринске 9-летнего мальчика найдено спустя пять дней

Водолазы несколько дней искали тело погибшего мальчика. Расставляли сети, чтобы его тело не унесло течением в другую реку - Туру, в которую впадает Сусадка.

Специалисты пять дней исследовали дно, но смогли обнаружить ребенка недалеко от места, где он утонул, только на шестой день. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза тела ребенка, сообщает РИА «Новый день».