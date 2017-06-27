Тело утонувшего в Туринске 9-летнего мальчика найдено спустя пять дней
27 июня 2017, 19:15Происшествия
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Напомним, 22 июня в реке Сусадка в Туринском районе утонул девятилетний школьник.
Водолазы несколько дней искали тело погибшего мальчика. Расставляли сети, чтобы его тело не унесло течением в другую реку - Туру, в которую впадает Сусадка.
Поиски осложнялись проливными дождями, из-за которых уровень воды в реке поднялся на 20-30 см, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Специалисты пять дней исследовали дно, но смогли обнаружить ребенка недалеко от места, где он утонул, только на шестой день. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза тела ребенка, сообщает РИА «Новый день».
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