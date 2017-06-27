Виновником массового ДТП в Первоуральске оказался пьяный житель Нижнего Тагила (ФОТО)
Пьяный житель Нижнего Тагила на автомобиле «БМВ», пытаясь скрыться от полиции, спровоцировал массовое ДТП.
Напомним, авария произошла вечером 26 июня. Молодого человека на «БМВ» заметили сотрудники полиции, водитель проигнорировал их законное требование об остановке и продолжил движение. Сотрудники ГИБДД, выполняя служебные обязанности, начали преследование нарушителя. Чтобы уйти от погони, тагильчанин выбрал неподходящий скоростной режим и потерял контроль над дорогой.
В результате погони молодой человек спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей. За медицинской помощью обратилась женщина – водитель одного из пострадавших ТС.
Виновника ДТП проверили на содержание алкоголя в крови. Тест подтвердил, что он пьян. Кроме того, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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