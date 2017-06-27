Виновником массового ДТП в Первоуральске оказался пьяный житель Нижнего Тагила (ФОТО)

Напомним, авария произошла вечером 26 июня. Молодого человека на «БМВ» заметили сотрудники полиции, водитель проигнорировал их законное требование об остановке и продолжил движение. Сотрудники ГИБДД, выполняя служебные обязанности, начали преследование нарушителя. Чтобы уйти от погони, тагильчанин выбрал неподходящий скоростной режим и потерял контроль над дорогой.

В результате погони молодой человек спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей. За медицинской помощью обратилась женщина – водитель одного из пострадавших ТС.

Виновника ДТП проверили на содержание алкоголя в крови. Тест подтвердил, что он пьян. Кроме того, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области