Водитель «БМВ» уходил от погони и спровоцировал массовое ДТП в Первоуральске (ФОТО, ВИДЕО)

Как пишет Е1, наиболее серьезно пострадали два ТС. Помощь медиков потребовалась девушке, вероятно, пассажирке одной из машин. Ее увезли на скорой.

Очевидцы рассказали, что виновником ДТП стал водитель иномарки «БМВ» - он на огромной скорости уходил от патрульной машины и не справился с управлением.