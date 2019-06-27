На Урале под суд отправили жительницу посёлка, которая избила полицейских сапогом

В частности, обвиняемая нанесла несколько ударов резиновым сапогом по полицейским. После чего нанесла еще два удара ногой в область лица участкового уполномоченного полиции. Злоумышленница схватила заместителя начальника отдела УУП и ПДН за правую руку и вывернула ее, а также нанесла еще один удар по левой голени участкового уполномоченного полиции,пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.