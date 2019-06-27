На Урале под суд отправили жительницу посёлка, которая избила полицейских сапогом
Сегодня, 13:35ПроисшествияФото: pixabay.com
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43-летняя жительница посёлка Фабричное Туринского района предстанет перед судом за применение насилия против полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, обвиняемая напала на правоохранителей из-за недовольства их, как подчёркивают в ведомстве, законными действиями.
В частности, обвиняемая нанесла несколько ударов резиновым сапогом по полицейским. После чего нанесла еще два удара ногой в область лица участкового уполномоченного полиции. Злоумышленница схватила заместителя начальника отдела УУП и ПДН за правую руку и вывернула ее, а также нанесла еще один удар по левой голени участкового уполномоченного полиции,пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По заявлению правоохранителей, позже у сотрудников полиции были зафиксированы ушибы мягких тканей, а у участкового установлен закрытый перелом руки. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Туринский районный суд Свердловской области.
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