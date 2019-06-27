Полиция Нижнего Тагила проверит семью упавшего с пятиэтажки ребёнка
Сегодня, 16:31ПроисшествияФото: группа "Вконтакте" - "Инцидент Нижний Тагил"
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Инспекция по делам несовершеннолетних Нижнего Тагила проверит родителей четырёхлетнего мальчика, который утром 27 июня выпал из окна пятого этажа в доме по адресу улица Юности, 3/2.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам очевидцев произошедшего, родители пострадавшего — пьющие, однако в полиции опровергли это, заявив, что семья на учёте ПДН не состоит.
Мама мальчика находилась на работе. Отец сказал, что готовил ребёнка ко сну и проветривал комнату, вышел на короткое время, но прежде чем вернулся, его сын уже вылез в окно. На момент происшествия он был трезв,рассказали TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
Как сообщили медики нашему изданию, сейчас мальчик находится в больнице. У него диагностированы ушибы, ссадины и черепно-мозговая травма.
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