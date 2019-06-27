Полиция Нижнего Тагила проверит семью упавшего с пятиэтажки ребёнка

По словам очевидцев произошедшего, родители пострадавшего — пьющие, однако в полиции опровергли это, заявив, что семья на учёте ПДН не состоит.

Мама мальчика находилась на работе. Отец сказал, что готовил ребёнка ко сну и проветривал комнату, вышел на короткое время, но прежде чем вернулся, его сын уже вылез в окно. На момент происшествия он был трезв,рассказали TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».