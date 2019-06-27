В Бурятии при посадке самолета пострадали 22 человека и погибли два члена экипажа
27 июня Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Бурятии при посадке в аэропорту выехал за пределы посадочной полосы и врезался в очистные сооружения, после этого самолет загорелся. В результате ЧП, по последним данным, пострадали 22 человека, погибли два члена экипажа. Возбуждено уголовное дело, пишет «Интерфакс».
Совместно с представителями Следственного комитета делом будут заниматься представители Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.
По предварительным данным, самолет был выпущен в 1977 году, а в парке «Ангары» он находился с 2013 года. Перед посадкой экипаж связался с диспетчером и сообщил об отказе систем самолета. Пилоты подали сигнал бедствия, на земле их встречали аварийные службы.
В результате аварии погибли командир лайнера и бортмеханик. В самолете полностью выгорела кабина и разрушена передняя часть. По предварительным данным, «черные ящики» сильно не пострадали, высока вероятность их расшифровать. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, половина — площадь очистных сооружений. Спасены 42 человека, 14 человек госпитализированы.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники, предварительной и пока основной причиной ЧП является отказ левого двигателя перед посадкой.