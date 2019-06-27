В Екатеринбурге произошло ДТП с участием машины с правительственными номерами
Сегодня, 11:45ПроисшествияФото: Джаст медиа
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27 июня в Екатеринбурге на улице Малышева произошло ДТП с участием «Тойоты» с правительственными номерами (серия ААА), пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщил корреспондентам Ура.ру очевидец инцидента, «Тойота» с номерными знаками с тремя буквами «А» двигалась по улице Малышева с превышением скорости, проехала на запрещающий сигнал светофора, въехала в иномарку, которая затем перевернулась.
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В аварии пострадала женщина-водитель перевернувшегося авто, она доставлена в реанимацию.
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