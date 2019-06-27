В Екатеринбурге произошло ДТП с участием машины с правительственными номерами

Как сообщил корреспондентам Ура.ру очевидец инцидента, «Тойота» с номерными знаками с тремя буквами «А» двигалась по улице Малышева с превышением скорости, проехала на запрещающий сигнал светофора, въехала в иномарку, которая затем перевернулась.