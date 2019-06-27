В центре Нижнего Тагила молодой водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Сегодня, 18:10ПроисшествияФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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Сегодня, 27 июня, днем в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина 21-летний водитель на «Ладе-Калине» сбил 57-летнюю женщину, сообщает пропаганда отдела ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Молодой человек поворачивал налево на зеленый сигнал светофора с проспекта Мира, однако не пропустил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате наезда пострадавшая получила повреждение коленного сустава и несколько ссадин. В госпитализации женщина не нуждалась.
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Установлено, что 21-летний тагильчанин был трезв. Ранее он привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
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