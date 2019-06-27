В центре Нижнего Тагила молодой водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Молодой человек поворачивал налево на зеленый сигнал светофора с проспекта Мира, однако не пропустил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда пострадавшая получила повреждение коленного сустава и несколько ссадин. В госпитализации женщина не нуждалась.