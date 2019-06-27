В Нижнем Тагиле мужчина без водительских прав устроил ДТП с тремя автомобилями

Водитель ВАЗ-2131, следуя со стороны Николо-Павловского в сторону Нижнего Тагила, допустил наезд на остановившийся на красный свет «ДЭУ Матиз», за рулем которого находилась женщина 1958 года рождения. Затем произошло столкновение со следовавшим в попутном направлении автомобилем ГАЗ-А21R22.

Установлено, что за рулем ВАЗ-2131 находился житель Пышминского района 1987 года рождения. Мужчина водительское удостоверение не получал и в автошколе не обучался, ранее неоднократно привлекался за управление транспортным средством без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения. Машину мужчина взял у своего знакомого без спроса. В результате ДТП нарушитель получил различные травмы и был госпитализирован. В медучреждении у него взят анализ крови на наличие алкоголя.