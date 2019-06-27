В Нижнем Тагиле с пятого этажа общежития упал ребёнок
Сегодня, 12:37ПроисшествияФото: группа "Вконтакте" - "Инцидент Нижний Тагил"
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Сегодня, 27 июня, из окна пятого этажа дома по адресу улица Юности, 3/2 выпал четырёхлетний мальчик. По словам очевидцев, ребёнок упал на козырёк подъезда.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Для оказания помощи на место выехали медики. Как сообщила пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», туде же были направлены сотрудники полиции.
Ребёнок госпитализирован. Сейчас медики оказывают ему помощь, наши сотрудники изучают обстоятельства произошедшего, рассказала TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
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