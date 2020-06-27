На Урале 15-летняя школьница забила ногами девушку из-за переписки с бывшим парнем

Видео выложили в одну из групп в соцсети, но затем удалили. На видео девочка бьет другую в голову руками, а затем пинает ее в лицо. Лежащая на траве девушка лишь протягивает руки, чтобы защититься от очередного удара.

Видео Видео: Группа во ВКонтакте "Где-то в Красноуральске"

Местные жители рассказали, что знают школьницу на видео. По их словам, такие драки она устраивает не в первый раз. Сама девушка в разговоре с журналистом не захотела называть причину конфликта, заявив, что с избитой девушкой они уже помирились, и заявление, написанное на нее, уже забрали.

Руководитель пресс-службы областного МВД Валерий Горелых рассказал, что драка произошла 21 июня. Младшая девушка позвала старшую поговорить. Причиной стала увиденная ей переписка между ее бывшим парнем и этой девушкой. Мать 15-летней школьницы сидит в тюрьме за убийство, отец работает на вахте, присматривает за девочкой бабушка.

Мать потерпевшей сообщила о случившемся в тот же день в органы внутренних дел. У девушки было сильно избито лицо, у нее были многочисленные гематомы, поэтому ее отправили на судебно-медицинскую экспертизу, рассказал Горелых.