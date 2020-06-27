Намотало на столб: сети появилось видео ДТП с «потерявшим» двигатель «Делимобилем»
Сегодня, 14:30ПроисшествияФото: E1.ru
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Момент ДТП, в котором у каршерингового авто «Делимобиль» оторвало двигатель, попал на видео. Оно было опубликовано в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте».
Сюжеты: Екатеринбург
На кадрах видно, как автомобиль заносит на повороте, и он влетает в столб. Удар приходится на крыло машины, от чего из корпуса авто вырвало двигатель и отшвырнуло на другую сторону дороги.
Момент ДТПВидео
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Видео: паблик "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте
Напомним, ДТП произошло сегодня утром в районе улицы Свердлова в Екатеринбурге. По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и врезался в столб освещения. Пассажирка авто была госпитализирована в больницу № 23. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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