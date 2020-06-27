Собчак избили «православные ваххабиты» во время съемок фильма о схиигумене Сергие

По словам Собчак, на съемочную группу было совершено нападение, два человека были избиты. Также она написала, что «здоровенные бугаи» разбили их камеру, а ее саму уронили на землю и держали, пока одного из членов ее команды избивали. Нападавшие забрали пленку, зафиксировавшую нападение.

Собчак выложила два видео. На одном из них слышно, как женщина говорит неизвестным, чтобы они никого не трогали, на втором видно, как съемочную группу выводят с территории монастыря.

Журналистка сообщила, что выложит еще одно видео, на котором запечатлен момент нападения. Она предположила, что поводом для нападения могла послужить история, которую она собиралась освещать в фильме — о послушнике данного храма, над которым издевались в детстве. На место вызвали полицию.

Оператор Сергей рассказал Е1, что съемочная группа попала на территорию монастыря вместе с одной из послушниц с другой стороны от самого монастыря. Женщина отправилась к могиле монахини, которой отец Сергий запрещал обращаться в больницу. В конечном итоге она скончалась. Оператор пояснил, что там не было никакого забора.

Нас окружили какие-то, не побоюсь этого слова, православные ваххабиты, в составе 30 человек, это какие-то казаки, участники боевых действий на Донбассе по виду. Ребята бравые уголовного вида. Они стали избивать бывшего послушника, который с нами был, потом на меня напали трое, вывихнули руку, отняли камеру, разбили ее, до сих пор мы ждем полицию, чтобы она разобралась, рассказал оператор съемочной группы.