Вырвало и отбросило двигатель: в Екатеринбурге произошло ДТП с участием «Делимобиля»

Около 06.30 каршеринговый автомобиль влетел в столб освещения и ограду. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, а также скорая помощь.

Как рассказали изданию в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель автомобиля двигался в сторону улицы Челюскинцев. В какой-то момент он не справился с управлением. В ГКБ № 23 была госпитализирована женщина-пассажир.