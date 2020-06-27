Вырвало и отбросило двигатель: в Екатеринбурге произошло ДТП с участием «Делимобиля»
Сегодня, 12:39ПроисшествияФото: группа "Екатеринбург №1" во "Вконтакте"
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Сегодня утром в центре Екатеринбурга, на улице Свердлова, произошло ДТП с участием «Делимобиля», в результате которого у машины вырвало двигатель и отбросило на противоположную сторону проезжей части, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Около 06.30 каршеринговый автомобиль влетел в столб освещения и ограду. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, а также скорая помощь.
Как рассказали изданию в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель автомобиля двигался в сторону улицы Челюскинцев. В какой-то момент он не справился с управлением. В ГКБ № 23 была госпитализирована женщина-пассажир.
На данный момент устанавливаются точные причины произошедшего, а также выясняются обстоятельства аварии.
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