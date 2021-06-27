Квартира загорелась в девятиэтажном доме на Береговой-Краснокаменской в Нижнем Тагиле

Как сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте, горит жилая квартира на 9-м этаже. На место происшествия прибыло 4 пожарных расчета и скорая помощь.
На данный момент никакой информации о пострадавших нет. Оперативный комментарий по данному инциденту пока получить не удалось. Причины возникновения пожара также неизвестны.
Напомним, что 23 июня в Нижнем Тагиле за сутки сгорели многоквартирный и частные дома. Возгорание произошло в разное время на улице Ушинского и в садовом товариществе «Черёмушки».