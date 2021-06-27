Квартира загорелась в девятиэтажном доме на Береговой-Краснокаменской в Нижнем Тагиле

Квартира загорелась в девятиэтажном доме на Береговой-Краснокаменской в Нижнем Тагиле
Квартира загорелась в девятиэтажном доме на Береговой-Краснокаменской в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:52Происшествия
Пожар в жилом доме в Нижнем Тагиле случился утром 27 июня по адресу Береговая-Краснокаменская, 4 и оказался запечатлен на видео одним из свидетелей.

Как сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте, горит жилая квартира на 9-м этаже. На место происшествия прибыло 4 пожарных расчета и скорая помощь.

Видео:Группа «ЧП Нижний Тагил»

На данный момент никакой информации о пострадавших нет. Оперативный комментарий по данному инциденту пока получить не удалось. Причины возникновения пожара также неизвестны.

Напомним, что 23 июня в Нижнем Тагиле за сутки сгорели многоквартирный и частные дома. Возгорание произошло в разное время на улице Ушинского и в садовом товариществе «Черёмушки».

Сюжеты:
Нижний Тагил
МЧСпожарпожарныеквартира
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