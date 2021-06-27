Пенсионерку из горящего дома спасли двое жителей Алапаевска

Мужчины не первый раз помогают людям в момент пожара. В ночь с 11 на 12 июня в Алапаевсе по улице Московской Вячеслав Ахмедов из машины увидел, как загорелись надворные постройки. Он также сумел разбудить хозяев и вызвать пожарных, благодаря чему жильцы смогли быстро эвакуироваться из горящего здания и собственноручно потушить огонь.