Пенсионерку из горящего дома спасли двое жителей Алапаевска

Пенсионерку из горящего дома спасли двое жителей Алапаевска
Пенсионерку из горящего дома спасли двое жителей Алапаевска
Сегодня, 14:35ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Водитель такси «Лидер» Вячеслав Ахмедов во время ночного выезда 17 июня заметил дым на улице 123 километра Алапаевска.

Заметив пожар, мужчина подъехал к горящему дому. Также на помощь пришёл проходивший мимо горожанин Дмитрий Самков. В момент возгорания в находилась хозяйка дома 1939 года рождения. Мужчины разбудили пожилую женщину и вывели её из дома, после чего вызвали пожарных и вернулись в дом за важными документами.

Благодаря оперативным действиям свидетелей пожара хозяйка дома осталась невредима, а пожарная команда в сжатые сроки справилась с пожаром. Дом, в котором проживала пенсионерка, также удалось спасти.

Мужчины не первый раз помогают людям в момент пожара. В ночь с 11 на 12 июня в Алапаевсе по улице Московской Вячеслав Ахмедов из машины увидел, как загорелись надворные постройки. Он также сумел разбудить хозяев и вызвать пожарных, благодаря чему жильцы смогли быстро эвакуироваться из горящего здания и собственноручно потушить огонь.

20 апреля Дмитрий Самков принял участие в тушении огня в Тимирязевском садовом товариществе, когда огонь охватил 200 квадратных метров и пожар стремительно распространялся. Дмитрий помог разобрать горящий забор и справиться с пожаром.

Напомним, что 27 июня загорелась квартира на девятом этаже многоэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Алапаевск
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