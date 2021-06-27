Пьяный мужчина вызвал катафалк к дверям бара в центре Нижнего Тагила

Пьяный мужчина вызвал катафалк к дверям бара в центре Нижнего Тагила
Пьяный мужчина вызвал катафалк к дверям бара в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 16:35ПроисшествияФото: Антон Барышников
Рано утром мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал к дверям бара-ресторана «Небар» в Нижнем Тагиле катафалк из-за того, что его не пустили в заведение. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал представитель бара Антон.

По его словам, гость, одетый в костюм для прогулок по лесу и дачные сланцы, пришел в заведение 27 июня в 4.55. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ему было отказано во входе.

Он, затаив обиду, и воспользовавшись служебным положением, так как ранее он представился директором ритуального агентства, вызвал к дверям «Небара» катафалк,рассказал Антон.

На вопросы сотрудников бара ни водитель машины, ни гость ответы не дали. При этом водитель заехал на пешеходный тротуар и встал у главного входа заведения, а «директор» забрал у него ключи и вызвал второй катафалк, который также встал напротив главного входа. Он не реагировал на замечания сотрудников и не отдавал водителям ключи от машин. В результате было принято решение позвонить в ГАИ.

Фото:Антон Барышников

При разбирательстве обстоятельств, данный директор сообщал ложные факты, касающиеся его деятельности,подчеркнул Антон.

После беседы с сотрудниками ГАИ, в 07.00, служебные автомобили были убраны с тротуаров.

Водители оформлены за нарушение правил дорожного движения,сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, в Екатеринбурге девушка, отдыхавшая со своим кавалером в баре, одолжила его карточку, чтобы заплатить за алкоголь, а после обналичила ее на 250 тысяч рублей и понадеялась, что протрезвевший спутник спишет это на собственные траты.

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