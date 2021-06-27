Пьяный уралец без прав угнал чужой автомобиль и устроил гонку с гаишниками на трассе

Пьяный уралец без прав угнал чужой автомобиль и устроил гонку с гаишниками на трассе
Пьяный уралец без прав угнал чужой автомобиль и устроил гонку с гаишниками на трассе
Сегодня, 18:12ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Инспекторы ДПС в Туринске задержали 24-летнего угонщика. Для этого они ехали за молодым человеком до соседнего района — Ирбитского. Как выяснилось, мужчина был без прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

За несколько часов до задержания в полицию обратился хозяин машины. По его словам, 27 июня в 11.00 в заведенный и открытый Geely, который мужчина оставил на улице Стахановцев, сел неизвестный, сообщает Е1 со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

Для того, чтобы найти автомобиль, были ориентированы все наряды полиции. Машину заметили капитан и лейтенант ДПС. Они приказали остановиться, однако водитель лишь прибавил газ. Тогда автоинспекторы оправились в погоню. Скрыться угонщику не удалось, так как его задержали на границе Туринского и Ирбитского района.

В отношении молодого человека был составлен административный материал за управление транспортном в нетрезвом состоянии и без наличия прав. Инспекторам задержанный заявил, что «захотел покататься».

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Автомобиль возвращен владельцу.

Напомним, в начале апреля подросток в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и вместе со своей подругой попал в аварию. На отечественной легковушке они врезались в стену жилого дома в Серове.

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