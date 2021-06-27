В чужом ДТП обвинила жителя Екатеринбурга каршеринговая фирма

Водитель, арендовавший машину для поездки на Шарташ, оказался обвинён в чужом ДТП, после чего от каршеринга ему пришёл счёт на несколько десятков тысяч рублей.

Мужчина 14 июня вместе с семьей отправился на озеро, чтобы отдохнуть в последний день праздников. Машину для передвижения выбирали через каршеринговую компанию. Было раннее утро, погода — пасмурная, машина стояла на плохо освещенном месте, в тени магазина. Я обошел автомобиль — все было нормально, внешних повреждений не заметил. Не работал багажник, но мы положили вещи в салон. Позже из-за этого машина не могла встать в режим ожидания, когда мы хотели зайти в магазин, но позволила завершить аренду, я успел сделать два кадра, перед и сбоку, рассказал Андрей. Семья планировала вернуться с отдыха на том же транспортном средстве, но его арендовали другие пользователи. Через двое суток после этого мужчина получил уведомление о претензиях на сумму в 60 тысяч рублей. После завершения вами аренды автомобиля зафиксированы повреждения задней части машины. Обстоятельства данного ДТП нам неизвестны, оформления не последовало. Просим предоставить фиксацию [повреждения] или в добровольном порядке возместить ущерб в течение двух дней, сказано в уведомлении, которое получил обвиняемый. Однако мужчина заявляет, что предыдущий пользователь, арендовавший машину Lifan X50, по окончании своей поездки приложил только одну фотографию вместо четырех, как указано в договоре с каршеринговой компанией, однако к нему каршеринг претензий не имеет. Как объяснили в компании, у них нет оснований полагать, что ущерб нанесён предыдущим клиентом, так как обвиняемый собственноручно подтвердил, что принимает машину без повреждений. Однако, как сообщает независимый сотрудник автосервиса, нанесенный ущерб можно исправить за 12 тысяч рублей. Автоправозащитник призывает пользователей в подобных ситуациях защищать себя в суде и оспаривать не только сумму ущерба, но и факт самого обвинения. Каршеринговой компании необходимо также предоставить для обвинения доказательства, что машина действительно была повреждена во время её аренды ответчиком.

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