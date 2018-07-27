10-метровый контролируемый коммунальный фонтан забил в Екатеринбурге

27 июля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Таватуйской и Надеждинской из-под земли забил фонтан высотой около 10 метров.

Представители коммунальной службы пояснили, что на данном участке проходит ремонт теплотрассы, производится замена труб. Гейзер стал следствием промывки временной трубы, которую устанавливают, чтобы не прекращать водоснабжение в районе ремонта.

Перед подачей воды временную трубу необходимо промыть, это предусмотрено технологическим процессом. Для этого открывают так называемый «воздушник» (вентиль, предназначенный для выпуска воздуха из системы), для того чтобы спустить воду и промыть трубу. Место проведения работ огорожено, процесс проходит под контролем специалистов компании, рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании.

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