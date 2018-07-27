«ГАЗель» загорелась при столкновении на Серовском тракте

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26 июля недалеко от Кушвы столкнулись две грузовые «ГАЗели».
26 июля произошло ДТП на участке Серовского тракта между Кушвой и Горноуральском. Столкнулись две грузовые «ГАЗели». От удара один из автомобилей загорелся, прибывшие на место аварии два пожарных расчета потушили пламя.
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Информация о пострадавших уточняется. Причины аварии выясняются.
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