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«ГАЗель» загорелась при столкновении на Серовском тракте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«ГАЗель» загорелась при столкновении на Серовском тракте

Сегодня, 14:05Происшествия
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