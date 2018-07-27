Ребенок-инвалид скончался в Екатеринбурге от черепно-мозговой травмы

Происшествие случилось на улице Колхозников в районе Елизавет.

Соседка по дому рассказала, что в квартиру на патронаж приводили детей разных возрастов. Ребенка-инвалида соседи не видели, он находился в квартире постоянно.

Следственный отдел по Чкаловскому району областного СК России возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. В ходе экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.