Ребенок-инвалид скончался в Екатеринбурге от черепно-мозговой травмы

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25 июля 2018 года ночью в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти несовершеннолетнего ребенка-инвалида в одной из квартир Екатеринбурга.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Следственное управление СК России по Свердловской области
Происшествие случилось на улице Колхозников в районе Елизавет.
Соседка по дому рассказала, что в квартиру на патронаж приводили детей разных возрастов. Ребенка-инвалида соседи не видели, он находился в квартире постоянно.
Следственный отдел по Чкаловскому району областного СК России возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. В ходе экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.
Следователи продолжают вести проверку. Также будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за проверку условий, в которых жил мальчик.
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