В погоне за прибылью: водитель бросил работающую ГАЗель с пассажирами в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел на Вагонке вечером 26 июля, на остановке общественного транспорта по улице Алтайская. Очевидцы рассказывают, что все началось из-за конфликта между водителем и пассажиркой.

Женщина расплатилась за проезд и вместе с ребенком вышла из маршрутки. В этот момент водитель как бешеный начал кричать: «Эй женщина, стой! Стой, куда пошла?». Я сначала подумала, что женщина забыла взять сдачу. В этот момент водитель с криками бросился за женщиной, он бежал за ней и громко орал. Его крики слышны были даже в салоне маршрутки, рассказала тагильчанка.

В тот момент, когда водитель маршрутного такси выбежал за пассажиркой, «ГАЗель» поехала назад на проезжую часть. Девушка, сидевшая возле двери, выпрыгнула из салона и закричала об этом водителю.

Я очень испугалась, когда увидела, что машина поехала прямо на проезжую часть. Девушка, которая сидела около двери, выпрыгнула на ходу из маршрутки и начала кричать водителю, что автомобиль едет задним ходом, сообщила пассажирка, ехавшая на маршрутном такси.

Как рассказали пассажиры, водителю удалось забраться в кабину и остановить транспортное средство. После чего он опять покинул салон автомобиля, догнал женщину с ребенком и продолжил на нее кричать.

Он требовал с нее деньги за проезд ребенка. В окно мне было видно, как она показывала ему кошелек, по-видимому, у нее не было денег. Однако через пару минут я увидела, что из кармана она достала свернутую купюру и отдала ее водителю. После чего он сел за руль и начал кричать на всю маршрутку: «Оборзели! Вы видели! Не хотела платить за ребенка!». В тот момент я подумала: твои 20 рублей чуть не обернулись трагедией. А если бы ты не успел остановить маршрутку, что бы было? Я очень была напугана, пожаловалась местная жительница.

Один из пассажиров сфотографировал маршрутное такси, водитель которого мог подвергнуть пассажиров опасности.

Подъезжая к своей остановке, я решил, что этот факт не должен остаться безнаказанным, и сфотографировал «ГАЗель», на которой ехал, пояснил житель Вагонки.