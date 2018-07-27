В погоне за прибылью: водитель бросил работающую ГАЗель с пассажирами в Нижнем Тагиле
Водитель маршрутки №56 в Нижнем Тагиле бросил работающее транспортное средство с пассажирами внутри. «ГАЗель» задним ходом выехала на проезжую часть. Пассажиры маршрута рассказали, что их жизни могли подвергаться опасности.
Инцидент произошел на Вагонке вечером 26 июля, на остановке общественного транспорта по улице Алтайская. Очевидцы рассказывают, что все началось из-за конфликта между водителем и пассажиркой.
Женщина расплатилась за проезд и вместе с ребенком вышла из маршрутки. В этот момент водитель как бешеный начал кричать: «Эй женщина, стой! Стой, куда пошла?». Я сначала подумала, что женщина забыла взять сдачу. В этот момент водитель с криками бросился за женщиной, он бежал за ней и громко орал. Его крики слышны были даже в салоне маршрутки, рассказала тагильчанка.
В тот момент, когда водитель маршрутного такси выбежал за пассажиркой, «ГАЗель» поехала назад на проезжую часть. Девушка, сидевшая возле двери, выпрыгнула из салона и закричала об этом водителю.
Я очень испугалась, когда увидела, что машина поехала прямо на проезжую часть. Девушка, которая сидела около двери, выпрыгнула на ходу из маршрутки и начала кричать водителю, что автомобиль едет задним ходом, сообщила пассажирка, ехавшая на маршрутном такси.
Как рассказали пассажиры, водителю удалось забраться в кабину и остановить транспортное средство. После чего он опять покинул салон автомобиля, догнал женщину с ребенком и продолжил на нее кричать.
Он требовал с нее деньги за проезд ребенка. В окно мне было видно, как она показывала ему кошелек, по-видимому, у нее не было денег. Однако через пару минут я увидела, что из кармана она достала свернутую купюру и отдала ее водителю. После чего он сел за руль и начал кричать на всю маршрутку: «Оборзели! Вы видели! Не хотела платить за ребенка!». В тот момент я подумала: твои 20 рублей чуть не обернулись трагедией. А если бы ты не успел остановить маршрутку, что бы было? Я очень была напугана, пожаловалась местная жительница.
Один из пассажиров сфотографировал маршрутное такси, водитель которого мог подвергнуть пассажиров опасности.
Подъезжая к своей остановке, я решил, что этот факт не должен остаться безнаказанным, и сфотографировал «ГАЗель», на которой ехал, пояснил житель Вагонки.
Маршрут №56 обслуживает ООО «Фирма ТАС». В офисе фирмы-перевозчика пояснили, что по данному факту будет проведена проверка.