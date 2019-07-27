На Урале в реке утонул 12-летний воспитанник детского дома
Сегодня, 12:04ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области
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В районе села Арамашево 26 июля в реке Реж утонул 12-летний воспитанник детского дома. По факту гибели ребенка СК и прокуратура начали проверку, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
Группа детей из детдома отдыхала в санатории. Ребята отправились на экскурсию, мальчик зашел за кусты и упал в реку. Его тело извлекли из воды в ста метрах от места купания. Сообщается, что группу детей сопровождал один вожатый, который не сразу заметил пропажу ребенка.
СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Проводится проверка.
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