На Урале в реке утонул 12-летний воспитанник детского дома

Группа детей из детдома отдыхала в санатории. Ребята отправились на экскурсию, мальчик зашел за кусты и упал в реку. Его тело извлекли из воды в ста метрах от места купания. Сообщается, что группу детей сопровождал один вожатый, который не сразу заметил пропажу ребенка.