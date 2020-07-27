Чужое тело в одежде папы. Родственники умершего в Карпинске сообщили о подмене

Забирая тело, родственники обнаружили, что им выдали труп неизвестного мужчины. Жена умершего осмотрела тело и заметила, что по параметрам оно не соответствовали её мужу, обувь была велика, но одежда принадлежала ему. Дочь умершего Мария Мешкова также сообщает, что тело отца так и не нашли в морге, поэтому ими было составлено заявление в полицию.

Изначально тело родственникам хотели выдать в мешке, без одежды и в закрытом гробу, ссылаясь на условия пандемии, требующие подобных мер. Но родственники настояли на отмене данных условий передачи тела, аргументируя это постановлением Роспотребнадзора, которое разрешает проводить похороны в обычном режиме.