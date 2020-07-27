Депутатам свердловского ЗакСо могут разрешить не ходить на работу шесть дней в неделю

Поправки в областной закон о гарантиях депутатам предложили глава комитета по региональной политике Михаил Ершов и депутаты Владимир Анисимов, Александр Ладыгин и Михаил Клименко. Законопроект рассмотрят на заседании 4 августа.

Согласно законопроекту, депутаты смогут отсутствовать на рабочем месте совокупно шесть дней в месяц, иначе рабочее место за ними работодатель вправе не сохранять.