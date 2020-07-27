Депутатам свердловского ЗакСо могут разрешить не ходить на работу шесть дней в неделю
Сегодня, 12:28ПроисшествияФото: официальный сайт Заксобрания Свердловской области
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Региональное заксобрание разрешит народным избранникам для исполнения депутатских полномочий не посещать основные места занятости до шести дней в месяц, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Сюжеты: Екатеринбург
Поправки в областной закон о гарантиях депутатам предложили глава комитета по региональной политике Михаил Ершов и депутаты Владимир Анисимов, Александр Ладыгин и Михаил Клименко. Законопроект рассмотрят на заседании 4 августа.
Согласно законопроекту, депутаты смогут отсутствовать на рабочем месте совокупно шесть дней в месяц, иначе рабочее место за ними работодатель вправе не сохранять.
Напомним, законодательство региона приводится в соответствие принятой обновленной Конституции России: ранее была сформирована рабочая группа по изменению Устава Свердловской области.
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