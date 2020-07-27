В Екатеринбурге виновного в смерти школьницы не отправят за решетку

В ходе рассмотрения дела суд пришёл к выводу, что действия совершённые 19-летним студентом Львом Романовым, были в состоянии аффекта. Вследствие чего суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Инцидент произошел 5 ноября, когда студент встретил на улице группу подростков, одним из которых была 15-летняя Лиза. Возле магазина произошел конфликт, в результате которого школьнице была нанесена смертельная рана заточкой. Она добралась до дома самостоятельно, но ночью скончалась. Данный инцидент надломил отца умершей, спустя полтора месяца мужчина умер.

Нападавший студент полностью признал свою вину. Был проведён психолого-психиатрический анализ, который не выявил нарушений психики у нападавшего, которые бы могли стать причиной инцидента.

Катализатором, запустившим механизм самозащиты у студента, стало неадекватное поведение школьницы. В силу алкогольного опьянения она ругалась в адрес Льва, тем самым вызвала его дальнейшую реакцию, студен испугался агрессии девушки.