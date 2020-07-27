В Нижнем Тагиле двое мужчин бесплатно забрали алкоголь из «Магнита»

Инцидент произошел сегодня в магазине «Магнит» на улице Победы. На записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале магазина, видно, как молодые люди проходят по торговому помещению в отдел, где расположены спиртные напитки. Далее они хватают бутылки с алкогольными напитки и спешно отправляются к выходу, минуя кассы. Злоумышленников безрезультатно преследует девушка — работник магазина.