В Нижнем Тагиле двое мужчин бесплатно забрали алкоголь из «Магнита»
Сегодня, 14:06ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле на Красном Камне двое молодых людей похитили бутылки со спиртными напитками из сетевого продуктового магазина, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел сегодня в магазине «Магнит» на улице Победы. На записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале магазина, видно, как молодые люди проходят по торговому помещению в отдел, где расположены спиртные напитки. Далее они хватают бутылки с алкогольными напитки и спешно отправляются к выходу, минуя кассы. Злоумышленников безрезультатно преследует девушка — работник магазина.
Отделом дознания по факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее в Верхних Серьгах нетрезвый мужчина, угрожая продавцу ружьём, похитил в магазине четыре бутылки со спиртным.
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