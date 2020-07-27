В Нижнем Тагиле погоня полицейских за наркоманом попала на видео

Инцидент произошёл 21 июля, во время несения службы сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль для проверки документов у водителя. У пассажира наблюдались признаки алкогольного опьянения. Обратив внимание на неадекватное поведение пассажира, сотрудники попросили его выйти. Пассажир стал нервничать и попытался спастись бегством от сотрудников полиции. Убегая, мужчина выбросил сумку в воду. Правоохранителям пришлось догонять пассажира, как это можно увидеть на видео.

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Водитель попытался сбежать Видео Видео: «Сети Тагила»

В ходе преследования мужчина был задержан и доставлен в ОП 16, а потом представлен на медосвидетельствование. Личность его установлена, 26-летний местный житель, который ранее привлекался к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП за потребление наркотических средств. Сумку сотрудники полиции достали из воды, запрещенных веществ не обнаружено,сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».